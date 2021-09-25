支聯會特別會員大會通過解散議案　41票贊成4票反對【短片】 (15:48)

【15:19】支聯會特別會員大會以41票贊成、4票反對、0票棄權，通過解散議案；在無人反對下通過委任蔡耀昌和支聯會前總幹事鄧燕娥擔任清盤人。

蔡耀昌指出，兩名清盤人會根據相關法例及支聯會組織章程規定，處理支聯會資產及負債，完成後會再開大會通過報告，之後向公司註冊處長作最後報告，到時支聯會的公司註冊會被正式除名，即等於解散。

【14:13】多名會員身穿黑衣出席，包括觀塘區議會前主席蔡澤鴻。曾反對解散支聯會、其後轉支持的曾健成（阿牛）亦有出席；被問到投票取態，他只稱「要上去開會」。支聯會位於旺角的會址樓下，有約半百傳媒等候，警方亦在近下午2時到場，以橙帶圍出採訪區。

曾健成日前接受本報查詢時說，當見到支聯會副主席鄒幸彤及眾多支聯會常委被捕，他已改為支持解散支聯會，「在囚者釋放無期，我不想令他們徒添負累」。

由於支聯會是以「擔保有限公司」註冊，有關解散的特別決議須在特別會員大會中獲得出席並參與表決的四分之三成員支持，才屬有效。

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