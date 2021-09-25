3人理大外暴動囚5年至5年8個月　官：要對犯案者迎頭棒喝 (12:31)

有旁聽者聞訊落淚，散庭後有家屬在地上聲嘶力竭痛哭，叫道「我個仔無罪」、「無辜」和「不公平」，需他人安撫攙扶。

廚師郭俊明（25歲）、運輸工人丁培基（28歲）及侍應蔡潤庭（25歲）被裁定暴動罪成。暫委法官王詩麗判刑時稱，郭俊明藏有的37條膠索帶可製汽油彈和築起障礙物，就其暴動罪和管有適合作非法用途的工具罪判囚5年2個月；丁培基則判囚5年。被指投擲汽油彈的蔡潤庭，因暴動角色鮮明，被判囚5年8個月。

教師姚俊暉（35歲）涉藏7包索帶及一把剪刀，就管有適合作非法用途的工具罪被判監8個月。王官認為他當時藏有物品用來損毁公物。

王官表示，判處基層和背景良好的被告入獄，對其個人、家庭和社會而言是悲劇，但法庭須對犯案者迎頭棒喝，否則社會要付上慘痛代價。王官稱，4名被告經審訊被定罪，並無有效的減刑因素。

王官指出，當晚暴動非常嚴重、規模甚大，示威者數目多於警員，他們在彌敦道一帶投擲汽油彈和磚塊等，警方使用催淚煙、橡膠子彈及水炮車後，示威者未有散去，暴力行為持續至少兩小時，參與者有備而來，身穿黑衣和佩戴裝備，將現場當成戰場發動猛烈攻勢。