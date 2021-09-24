助23黑工取外傭簽證　56歲本地男中介判囚15月 (20:01)

2018年4月，負責審批外傭簽證的入境處人員發現，部分申請者的收入證明及住址證明中，例如水費及電費單，其用量及費用一樣，或一些收入證明的客戶編號相同，經向簽發機構查證後，證實該批文件為偽造。

入境處經調查後，發現有23名申請者的文件出現類似問題，他們均經由同一中介公司申請。經調查後，入境處同年7月拘捕該名男中介及23名來自印尼、菲律賓及泰國的男女，並在中介公司檢獲兩部電腦及4部電話，進一步發現中介涉嫌使用以盜用得來的身分證明文件填寫僱主資料，為該23人申請外傭簽證。入境處接觸該些「僱主」，他們均否認有聘請外傭，亦不知道資料何時被盜用。

入境處調查發現，該中介公司每次收取2至4萬元，為有意來港做黑工的人申請外傭簽證，申請者來港後，則在酒吧及餐廳從事侍應、清潔等工作，也有人在貿易公司做文員，申請者多數經朋友介紹光顧該中介。該23名黑工早前因為涉嫌向入境處作出虛假申述被定罪及判刑，最長被判監8個月。