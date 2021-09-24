民主黨下周日表決會否參選立法會　羅健熙：不認為不參選就要解散 (17:54)

民主黨將於下周日（26日）召開會員大會，決定參選立法會選舉與否；該黨元老李華明早前公開表示，民主黨不參選就應解散，否則他會退黨。民主黨主席羅健熙今（24日）稱，一直非常尊重黨員自由、會視為意見，但明言不認為民主黨不參選就要解散。他舉例，縱使自己在利東邨無議席，仍可以代表大部分居民表達想法，強調只要得到市民認同，便可繼續有影響力。
羅健熙指出，不論該黨參選與否，「未來4年都好困難」，強調不論有無議席，亦會繼續服務居民、扎根社區表達支持者看法。
民主黨今午就施政報告提出多項意見，包括落實《基本法》45條和68條中，普選特首及立法會的承諾，籲加強市民參政空間、將人權教育納入國教體系等。羅健熙又引用國家主席習近平稱「綠水青山就是金山銀山」，稱香港應有保護自然環境思維，保留郊野公園用地，停止發展「明日大嶼」填海計劃。
深水埗區議員袁海文稱，政府長遠要準備與新型冠狀病毒共存，認為應開展諮詢；又籲放寬限聚措施，不應不合理剝奪市民集會、出入境自由。
被問到民主黨目前無立法會議席，預計政府有多大程度回應倡議；羅健熙稱政府應廣納意見。至於今次會否是民主黨最後一份施政報告倡議；羅健熙稱支持者有期望，冀繼續反映港人聲音，並稱在目前環境下會更小心發聲，但仍要表達港人想法及聲音。