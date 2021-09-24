支聯會回覆鄧炳強：不認同危害國安指控　任意取締違《基本法》 (16:49)

保安局長鄧炳強本月10日去信支聯會及其7名常委，表示將向特首林鄭月娥會同行政會議建議行使《公司（清盤及雜項條文）條例》第360C條下權力，命令公司註冊處處長將支聯會自公司登記冊中剔除。支聯會今日（24日）回覆該信函，指出看不到政府有清晰和足夠理據，指稱支聯會的存在是危害國家安全、公共安全及公共秩序，不認同警務處長和保安局長對支聯會作出的定性。
支聯會表示，現時支聯會全體在任常委，均失去人身自由，無法開會就此作出全面討論，因此現階段難以就有關問題作出詳細和逐點回應。惟指出支聯會在香港合法註冊，並合法運作已超過32年，認為對該組織的任何無理指控及任意取締，均違反《基本法》第27及39條等的結社自由保障。
支聯會又提到，組織現啟動解散程序，將舉行特別大會就自動清盤特別決議作出表決；倘若有關特別決議獲通過，支聯會便立即進入清盤階段，實質等於組織已告解散。支聯會明午（25日）舉行特別會員大會，議決是否解散。由於支聯會是以「擔保有限公司」註冊，有關解散的特別決議須在特別會員大會中獲得出席並參與表決的四分之三成員支持才屬有效。
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