黃迺元：職工盟解散與否不影響屬下工會　相信各屬會仍會繼續發聲 (17:22)

另外，清潔服務業職工會組織幹事許垣桓稱，6月接到市民舉報，有集團屬下清潔公司因違《職業安全及健康條例》而被禁止競投政府合約期間，以集團屬下另一公司投得政府合約，而兩間公司其中一名董事名字及公司註冊地址相同，形容屬「左手交右手」、「金蟬脫殼」。

黃迺元要求政府撤回該兩公司的投標申請，並禁止兩間公司在禁競投期參與政府合約採購招標，另促政府檢討扣分制及禁止投標機制，杜絕縱容影子公司或關聯公司逃避有關機制，建議申訴專員公署主動介入調查食物環境衛生署、庫務局、中央投標委員會及外判服務承辦商有否失職、存利益輸送等問題。

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