新冠肺炎｜港增7輸入個案　來自印度菲律賓加納　3人已打兩劑疫苗 (15:17)

其中4名來自印度的患者（個案12179、12180、12181、12182）是船員，9月23日乘「ALIYAH PERMATA」到港。該船抵港後無落貨或換班，船員並無下船，船上其餘19人需在船上檢疫。該船目前停泊在維港對出的西面錨地。

另外，衛生防護中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名47歲男病人，居於東涌健東路1號映灣園悅濤軒3期11座。患者為貨機機組人員，9月17日在港檢測呈陰性，9月20日經航班HX2017由香港前往澳洲，乘搭航班HX2018於9月22日返港，同日在機場臨時樣本採集中心抽取樣本結果呈陰性，其後返回居所進行醫學監察。

中心昨日（23日）接獲澳洲通報，病人9月20日於澳洲抽取的樣本測試結果呈陽性，沒有病徵，已送院治理，入院後首次抽取樣本結果呈陰性，院方會再作進一步跟進化驗。他於4月7日及29日已在港接種兩劑復必泰疫苗。

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