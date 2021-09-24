港大生張敬生郭永皓杜林丞亨涉宣恐怖主義准保釋 (15:52)

控方由律政司高級檢控官張卓勤代表，辯方代表包括資深大律師潘熙和夏偉志，以及大律師黃宇逸。張敬生和杜林丞亨身穿西裝，郭永皓則穿白襯衫應訊，3人在犯人欄內不時交談和翻閱文件。

4名被告張敬生（19歲）、郭永皓（20歲）、杜林丞亨（18歲）及容頌禧（19歲）均為學生，被控宣揚恐怖主義罪，以及屬交替控罪的煽惑他人有意圖而傷人罪，即指他們今年7月7日在香港宣揚恐怖主義，以及同日非法煽惑他人意圖使警員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該等警員。其中第4被告容頌禧上月獲高院批准保釋。

張敬生、郭永皓及杜林丞亨的保釋條件如下：

．5萬元現金擔保

．張敬生父親作5萬元自簽擔保；郭永皓及杜林丞亨母親各作5萬元人事擔保

．不准離港

．居於報稱地址

．每晚遵守宵禁令

．每周到警署報到3至4次

．不准接受媒體訪問

．不得居於港大宿舍

．不得參與任何港大學生組織或擔任行政崗位

．不得發放或轉載任何有合理理由被視為違反國安法或危害國家安全罪行的言論

．不得直接或間接鼓勵和煽動任何違反國安法的行為，或作出可能危害國家安全的行為或罪行

．不得組織或參與任何反對香港政府或中央政府的行動

．不得聯絡任何外國官員