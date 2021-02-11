市建局開展長沙灣兩發展計劃項目　2100住戶受影響【附項目現貌短片】 (10:08)

市建局指出，昌華街/長沙灣道發展計劃分成兩部分，其中一部分面積約5200平方米，地盤範圍東南面毗連興華街，西南面毗連長沙灣道，西北面毗連昌華街，東北面毗連長沙灣天主教英文中學；另一部分地盤面積約1.4萬平方米，北面毗連長沙灣道，西面毗連長沙灣徑，東南面毗連深水埗運動場。

至於兼善里/福華街發展項目，地盤範圍東北面毗連福榮街，東南面毗連昌華街，西南面毗連福華街，西北面毗連青山道。

市建局總經理（規劃及設計）關以輝指出，兼善里/福華街項目有90個街號的樓宇，建於1959年，樓高9層，沒電梯，樓宇普遍失修，有不少劏房。

關以輝表示，該範圍剩餘地積比只有約9%，欠缺重建誘因，要整區規劃。區內有一個建於1976年的體育館，館內只有4個羽毛球場，不符合標準要求。因此，市建局同步啟動「昌華街/長沙灣道」項目，透過將兼善里樓宇群毗鄰土地一併納入發展，作重新規劃。

「昌華街/長沙灣道」涵蓋兩個地盤，地盤B位於長沙灣道的政府臨時工程倉庫用地會被重新規劃，興建新的政府設施綜合大樓，提供新體育館，增設兒童遊戲室、健身室等康體設施。連同其他康健及社福設施，相關用地面積為現時區內相關設施的33倍。

兼善里項目及昌華街計劃現貌片段（市建局提供）