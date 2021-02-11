區議員宣誓｜九龍區議員今宣誓　袁海文：能承受風險　李慧琼：國安法令議員掌握宣誓莊嚴【短片】 (13:53)

袁海文被問到取消議員資格（DQ）時表示，政府的「負面清單」範圍很闊，「DQ」的風險是不斷變，「唔到最後一刻都唔知」。他強調服務香港人和街坊永遠是其首要，稱會謹記「民主係香港人、所有人嘅權利」。

李慧琼稱，宣誓儀式過程順利，政府準備亦很仔細。她表示每名議員都按照要求程序進行宣誓，惟又認為除了讀出誓言之外，言行一致亦非常重要，相信政府會按照議員言行決定其宣誓是否有效。

涉「35+」初選案獲准保釋的九龍城區議員劉偉聰指出，宣誓是公職的一部分需要履行。被問到會否擔心被「DQ」，他稱「日常我都擔心好多嘢」。

民主黨九龍城區議員郭天立則強調是真誠宣誓，但認為最終結果「彷似一個劇本已經寫咗出嚟」，稱若宣誓遭查詢和質疑，定會據理力爭。

黃大仙區議員廖成利表示，民協明日（25日）會召開執委會擴大會議，討論會否參與今屆立法會選舉，但未知會否作最終決定。

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