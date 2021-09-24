天氣｜天文台料明日有驟雨　初時局部地區有雷暴 (16:40)

下午4時，熱帶低氣壓電母集結在永珍之東南約370公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過中南半島並逐漸消散。

【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫31度，相對濕度77%，紫外線指數為8，強度屬於甚高。一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，同時驟雨正影響該區。本港地區今日（24日）下午及今晚天氣預測，短暫時間有陽光，局部地區有驟雨。今晚大致多雲。吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風。

中午12時，熱帶低氣壓電母集結在永珍之東南偏東約440公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過中南半島並逐漸消散。

【08:10】早上8時10分，天文台錄得氣溫29度，相對濕度80%，雷暴警告現正生效。驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港今早的驟雨為新界東北部帶來超過10毫米雨量。

上午8時，熱帶風暴電母集結在永珍之東南偏東約500公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過中南半島並逐漸減弱。

本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風。展望周末期間短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。下周初至中期漸轉天晴酷熱。