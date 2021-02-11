新冠肺炎｜晉逸精品酒店尖沙嘴、映灣園悅濤軒11座強制檢測　15校納強檢【附名單】 (23:09)

任何人於指明日期在下列地方逗留逾兩小時，須於9月25日或之前接受強制檢測：

非本地確診個案曾到訪的地方

‧尖沙嘴寶勒巷21號晉逸精品酒店尖沙嘴（8月23日至9月23日）

‧東涌健東路1號映灣園悅濤軒3期11座（8月30日至9月23日）

任何人於9月10日至23日在下列地方逗留逾兩小時，須於9月25日或之前接受強制檢測：

涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

‧九龍城農圃道1號協恩中學附屬幼稚園

‧薄扶林大口環道19號協康會綜合服務大樓2樓至4樓協康會慶華中心

‧將軍澳和明苑和逸閣地下青衣商會將軍澳幼稚園

‧九龍城衙前塱道56號御門．前1樓B舖九龍真光中學（幼稚園部）

‧沙田禾輋邨德和樓地下101-114室救世軍禾輋幼兒學校

‧東涌迎康街1號昇薈商場1樓英基國際幼稚園（東涌）

‧西貢清水灣孟公屋路1A英基雅柏國際幼稚園

‧元朗屏信街5-7號中華基督教會元朗堂真光幼稚園

‧元朗屏信街9號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校

‧沙田小瀝源路69號帝堡城L6平台啟思幼稚園/幼兒園（帝堡城）

‧將軍澳廣明苑廣盈閣地下中華基督教會香港志道堂基博幼稚園（將軍澳）

‧元朗天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園

‧上水馬會道23號上水堂幼稚園

任何於9月10日至23日就讀以下學校一年級的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於9月25日或之前接受強制檢測：

‧沙田大圍積福街38號東華三院冼次雲小學

‧九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段九龍塘學校

其他較早到期的強制檢測公告

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