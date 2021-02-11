賢學思政黃沅琳被控串謀煽動顛覆不准保釋　連同王逸戰陳枳森朱慧盈11月3日訊 (17:26)

代表控方的高級檢控官李庭偉申請押後案件至11月3日再訊，以待準備文件轉介區域法院審理。控方反對被告保釋，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉聽取雙方陳辭後，不信納被告不會作出危害國家安全的行為，遂拒絕被告保釋。辯方律師陳奕勤表示，被告放棄8天保釋覆核申請權。

李庭偉一度將「賢學思政」誤稱為「學賢思政」，庭上發出一陣笑聲。散庭時，有旁聽者為被告打氣，高叫「撐住呀」。

被告黃沅琳（19歲）報稱學生，被控串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪。控罪指稱，她於去年10月25日至今年6月16日期間，在香港與王逸戰、陳枳森、朱慧盈及其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段，旨在顛覆國家政權，即推翻、破壞中國憲法所確立的中國根本制度，以及中國中央政權機關或者香港特區政權機關。

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