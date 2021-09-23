負債男持刀劫便利店　自行增值WeChat Pay　偕友人被捕 (16:57)

據了解，姓容被捕人曾為7-11便利店職員，熟悉收銀程序，他亦欠下不少債務，更涉及多個債主。西九龍總區重案組4B隊高級督察梁家進表示，容男在案發前曾在同區超市偷走一把長20厘米的廚房用刀，衝入尖東麼地道一間便利店指嚇一名女職員，要求為一個WeChat Pay帳戶增值1萬元不果，之後自行充值5000元，得手後沿麼地道逃去，並把刀扔到一個垃圾桶內。

梁家進續稱，警方昨晨在紅磡埋伏，發現目標人物，又在他同行姓馮的朋友身上搜出少量冰毒及鐵蓮花，遂將二人拘捕，暫無證據顯示馮男與行劫案有關。他又說，涉案的WeChat Pay帳戶並非被捕人所登記，而店內閉路電視案發時剛好故障，加上案件涉電子支付帳戶的行劫案，令警方調查更困難。警方正繼續追查涉案WeChat Pay帳戶登記人，包括他是否被捕人債主等，不排除有更多人被捕。