48歲廚師認「一時鹹濕」非禮女兒判囚20月　官斥被告摧毁女兒童年 (16:05)

區域法院暫委法官李志豪判刑時稱，被告求情稱母親曾中風及患腦退化，因照顧病母心力交瘁而犯案，對事件懊悔萬分；其太太的求情信表示已原諒被告，希望法庭輕判。

李官續稱，被告為家中經濟支柱，事件曝光後，家庭因而陷入財困，女童X對此感自責。參考其他案例，本案的程度較輕，且被告沒案底、及早認罪等，就5項控罪，判處總刑期20個月。

控罪指出，被告被控於2017至2020年間，五度在何文田一單位非禮女童X。首次案發時為X就讀小五至小六的某天午夜，當時被告與X同睡一房，被告妻子則與次子睡在客廳的碌架牀，另一幼子則居於內地。

庭上早前披露X的創傷報告，X受侵犯時感到不快及憤怒，事件曝光後需住院，繼而影響學業。她偶爾憶起事件會不安，自此對男性信任下降。其母又在報告表示，X曾於小六時萌自殺念頭。