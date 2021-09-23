迷你倉大火死因庭｜張耀升伙同僚入火場　僅同僚撤離 (15:58)

黎健武為消防及救護學院的「煙火特遣隊」教官，他於2016年6月21日（起火首日）進入迷你倉共4次，負責開喉救火及評估火勢。他稱，首3次救火的情況大致一樣，火場溫度高達攝氏150至200度。由於近橫巷的天花有明火溢出，他和同僚向火焰射水，火勢一度收細，「但5至10秒後，火焰再出現」。他提及，中間走廊的地面有鐵架阻礙前進，他將此事匯報予上司余家銳。

黎健武表示，起火當日下午5時，有同僚反映濃煙變為黑色，余家銳指示他關掉火場入口的鼓風機。他及後被指派陪同「坍塌搜救專隊」的同僚入火場，專隊負責爆破迷你倉，為他第四次入火場。撤離之前，他將消防喉的喉筆放在走廊地上。

他稱，後來余家銳詢問誰可以接手入火場「執返條喉」滅火，高級消防隊長張耀升（終年30歲）表示可以執行任務，最後由張耀升及消防員尹建偉入火場。他強調，張耀升當時首次入火場，不太清楚內部環境，他向張耀升交代，只要手持消防喉向前走，就會摸到喉筆。惟張尹二人進入火場後，尹建偉獨自從防煙門撤離。最終，同僚在火場找到張耀升，並將張耀升抬走。研訊明（24日）續。