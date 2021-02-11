新冠疫苗｜外展隊石籬社區會堂提供接種科興　60歲葵青區長者打一針可領200元超市禮券 (15:30)

今午12時，約有10多人在場內等候打針。其中80多歲的林女士稱「見咁多人（排隊）唔知做乜」，始發現今天可即場打針，認為打針可登記換領超市禮券「都幾好」，她說自己有高血壓及膽固醇過高問題，「如果醫生話我冇事咪打囉」。70多歲的陳女士稱，剛剛從內地回港，「呢度舒服啲，服務又好，喺呢度打針比較好」。60餘歲的吳生稱想打復必泰疫苗，故得知石籬社區會堂只提供科興疫苗便離去。

不過，有長者因為超市禮券換領問題與職員口角。72歲的李先生與太太早在4月已經接種疫苗，二人帶同接種證明到石籬社區會堂，當獲告知不合資格申請換領超市禮券，批評做法不合理。另外，亦有已接種疫苗的市民以為即場可派超市禮券，與職員口角，其後離去。