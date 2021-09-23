創科署10月科學園展科研成果　科大單車空氣動力系統研李慧詩東奧裝備 (13:09)

科大團隊研發單車空氣動力學研究、評估和發展系統，有助運動員克服風阻。團隊按每位運動員的身形，度身訂做動態模型，利用超級電腦及計算流動體力學仿真軟件，模擬運動員在騎行時，周邊空氣的相對流動，並利用靜音低速風洞作測試，為運動員選擇最合適的車輪、服裝物料、騎行姿勢等。團隊稱，系統能協助運動員增加近一個單車位的優勢。

物流及供應鏈多元技術研發中心研發一款模仿導盲犬的機械人，偵測環境障礙物，以震動提醒用家避障，並有GPS定位設備，為用家導航。團隊表示，訓練導盲犬需時半年，每年成本亦高達20萬元，冀機械人裝置能以導盲犬都一成價格推出巿場。

女拔中四生Evelyn和Christy花一年時間研發哮喘偵測器，偵測環境中的揮發性有機化合物、濕度等致敏原，透過手機應用程式，以震動及聲音提醒用家哮喘發作風險，讓患者及早拿取吸入器，程式亦可配合GPS定位紀錄，提醒用家避免在致敏原較高的地點逗留。