創科署10月科學園展科研成果　科大單車空氣動力系統研李慧詩東奧裝備 (13:09)

創新科技署下月23日至31日在科學園舉辦「創新科技嘉年華2021」，提供網上創科工作坊及講座供公眾參與，另有36個實體攤位展示本地發明及科研成果，包括科大團隊研發的單車空氣動力研究系統，以助「牛下女車神」李慧詩在東京奧運選擇合適的裝備及服裝等；亦會展出女拔學生研發的哮喘偵測器，偵測環境中的致敏原，提醒患者病發風險。
科大團隊研發單車空氣動力學研究、評估和發展系統，有助運動員克服風阻。團隊按每位運動員的身形，度身訂做動態模型，利用超級電腦及計算流動體力學仿真軟件，模擬運動員在騎行時，周邊空氣的相對流動，並利用靜音低速風洞作測試，為運動員選擇最合適的車輪、服裝物料、騎行姿勢等。團隊稱，系統能協助運動員增加近一個單車位的優勢。
物流及供應鏈多元技術研發中心研發一款模仿導盲犬的機械人，偵測環境障礙物，以震動提醒用家避障，並有GPS定位設備，為用家導航。團隊表示，訓練導盲犬需時半年，每年成本亦高達20萬元，冀機械人裝置能以導盲犬都一成價格推出巿場。
女拔中四生Evelyn和Christy花一年時間研發哮喘偵測器，偵測環境中的揮發性有機化合物、濕度等致敏原，透過手機應用程式，以震動及聲音提醒用家哮喘發作風險，讓患者及早拿取吸入器，程式亦可配合GPS定位紀錄，提醒用家避免在致敏原較高的地點逗留。