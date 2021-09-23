42歲男兩度強姦女友女兒判囚10年6周　官批對「獸行無後悔」 (12:53)

高院暫委法官黎婉姬判刑時指出，曾任職廚師、倉務員的42歲被告經歷三段婚姻，育有兩子一女。在第三段婚姻結束後，與事主X的母親同居，並誕下一名女兒；X的生父在她11歲時已去世。

黎官表示，X的親妹稱呼被告為「爹哋」，X則稱被告為「叔叔」或「呀叔」，認為被告在X的家庭中擔當「繼父」角色，有責任保護X，但為滿足一己私慾而侵犯X，嚴重違反誠信，過程又沒有使用避孕套，更恐嚇X會打她，阻止X向母親提及強姦一事，須予以嚴懲。

黎官又稱，被告對首次強姦的「獸行無後悔，視X為泄慾對象」，「食過翻尋味」再侵犯X。另外，被告又曾兩次以硬物襲擊X，包括以櫈及用手掌摑X致耳鳴，所幸對X沒有造成嚴重傷勢，故考慮所有求情因素及案情，決定將4罪判處被告囚10年6周。

案情透露，首次強姦發生於2017年7月至2018年7月間在X的外婆家中；第二次強姦發生於2019年4月在X的外婆家中，當時X已18歲，事發時X母與被告所生的女兒在客廳。2019年X向上司透露被強姦，由上司陪同下報警，被告於同年5月被捕。