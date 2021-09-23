18歲青年暴動圖搶槍罪成囚4年9月　官：嚴重鹵莽行為 (11:59)

法官姚勳智判刑時引述報告稱，被告陳鎮顯患有過度活躍，肌肉發展遲緩，但沒有放棄自己，其學習成績優異，等待審訊期間仍努力讀書。其求情信亦稱自己沒有深思熟慮，鹵莽干犯罪行，向受影響者致歉。姚官又引述辯方所稱，被告沒擲磚或縱火，搶槍時情況混亂，且只持續十多秒，而被襲的李先生沒有造成永久傷害，認為此案與其他有意圖搶槍案件截然不同。

姚官稱，本案並非有預謀，惟當時聚集者辱罵及推撞途人，甚至檢查他們的電話。被告為最先包圍李先生的人並箍其頸，為主動前線的角色，斥被告罔顧法紀，若非警員及早趕到，或可造成更嚴重的傷害；惟考慮其年紀，沒有使用武器等因素，就暴動罪判處他4年3個月。

姚官續稱，企圖無牌管有槍械罪沒有判刑指引，惟被告與警員激烈反抗，若槍枝未上膛及沒鎖上保險制，後果不堪設想，故以兩年半為量刑起點。

至於被告早前承認兩項拒捕罪，姚官稱他拿着警棍不放，需警員施放胡椒噴霧才放手，兩罪各判處一個月監禁，部分刑期同期執行，總刑期為4年9個月。