民主派初選47人案｜47人再提訊處理高院交付程序　何桂藍申保釋被拒 (17:01)

下午開庭後，原本已可離開法庭的同案被告譚得志申請旁聽，獲羅官批准。大律師郭憬憲為何桂藍申請保釋，代表控方的律政司署理助理刑事檢控專員（特別職務）羅天瑋反對其保釋，羅官聽畢陳辭後拒絕保釋，何桂藍須繼續還押。辯方申請放寬俗稱「9P」的傳媒報道保釋法律程序的限制，被羅官拒絕，何桂藍步入囚室前稱「你唔放（寬），個討論都唔會消失」。

目前獲准保釋的14人可以原有條件保釋外出，包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、鄒家成、余慧明及陳志全。

其餘33人須繼續還押，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、劉頴匡、楊岳橋、林卓廷、譚凱邦、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、何桂藍。

【11:13】47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，案件今日（23日）再提訊，處理高院交付程序。早前獲准保釋的被告包括陳志全、黃碧雲、余慧明、鄒家成、林景楠等，今早抵達西九龍裁判法院。