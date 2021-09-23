天氣｜天文台料今晚及明日有驟雨狂風雷暴 (17:00)

另外，位於南海中部的熱帶低氣壓已命名為電母。下午4時，電母集結在峴港之東南偏東約260公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，移向越南中部一帶。

【13:00】中午12時50分，天文台錄得氣溫27.4度，相對濕度90%。驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。本港今早（23日）部分地區錄得超過20毫米雨量。天文台預測，本港下午及今晚天氣大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。吹和緩至清勁偏東風。

正午12時，位於南海中南部的熱帶低氣壓集結在峴港之東南偏東約360公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向越南中部一帶。

【07:45】早上7時30分，天文台錄得氣溫28度，相對濕度95%，雷暴警告現正生效。

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，驟雨正影響該區。在上午5時，位於南海南部的熱帶低氣壓集結在峴港之東南約550公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向越南中部一帶。

天文台預測今日（23日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏東風。展望未來一兩日大致多雲，風勢較大，有幾陣驟雨。