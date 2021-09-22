葵涌金石樓墮斃男涉毒品案被通緝　三女涉販毒被捕 (11:08)

警員其後發現兩名女子離開大廈，聲稱是事主友人且不是住客，引起警員懷疑，警員在其中一名女子身上搜出事主單位的鎖匙，遂扣留她作深入調查。警員及後與事主同住女友返抵，警員進入單位內調查，發現屋內藏有多種毒品，包括已包裝的大麻花、可卡因及K仔等，估計市值過百萬元。警方經調查，以涉嫌販毒拘捕三名女子，分別為姓梁、18歲的事主女友、姓黃的23歲友人及姓吳的20歲友人。

事主姓李23歲，警方在場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍確定。案件列作販毒及有人從高處墮下，交由葵青警區重案組跟進。據悉，事主近日涉及毒品案被通緝，單位疑用作毒品儲存倉，與女子及一名小童同住，事主曾透露有尋死念頭。據警方估計，在場叫囂的男子疑希望取走單位毒品，遂在場叫囂企圖引開警員注意，派兩名女子上樓，惟行蹤敗露。

本報記者今早（22日）重返涉事單位，鐵閘緊閉但木門虛掩，木門上留有鑑證科套取指紋的痕迹。從門縫可見屋內較凌亂，門口放置一個手拖車，內有嬰兒餐椅。

有鄰居表示，與單位住戶不熟，該單位住戶約2個月前搬來，偶爾會有些陌生的年輕人出入，門外經常凌亂地擺放多對拖鞋。

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