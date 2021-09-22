天氣｜下午氣溫最高34度　有紀錄以來最熱中秋節翌日　明日料有驟雨 (16:45)

【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫32.3度，相對濕度67%，紫外線指數為9，強度屬於甚高。中國東南部的氣壓正在上升，預料一股清勁的偏東氣流會在今日稍後抵達廣東沿岸。此外，位於南海南部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。本港地區今日下午及今晚天氣預測，下午部分時間有陽光及酷熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，今晚大致多雲，吹和緩偏東風，稍後離岸風勢間中清勁。

【07:50】上午7時50分，天文台錄得氣溫28.7度，相對濕度83%。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。最高氣溫約32度。吹和緩偏東風，稍後離岸風勢間中清勁。展望未來兩三日大致多雲，風勢較大，有幾陣驟雨。天文台表示，中國東南部的氣壓正在上升，預料一股清勁的偏東氣流會在今日稍後抵達廣東沿岸。