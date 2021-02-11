涉假冒內地官員誘女大學生到酒店　訛稱綁架索2000萬贖金　警拘一女子 (18:20)

事主上周三（15日）接獲由詐騙集團成員打出的電話，電話中有人自稱內地公安，稱事主牽涉內地一宗洗黑錢案，要求她配合調查。事主不虞有詐，並於昨日（20日）聽從指示，到北大嶼山一間酒店與胡女見面。胡女訛稱調查需要保密，要求事主交出手機及密碼，並命令她獨自留在酒店房間不得與外界聯繫，直至案件完成調查。

胡女取得事主手機後，詐騙集團其他成員即伺機致電事主在內地工作的父母，謊稱事主已被綁架，並要求要2000萬元贖金，父母託香港親友於同日黃昏報警，其間親友一直與騙徒周旋，對方一直降低要求贖金至3、40萬元。

另一邊廂，警方接報後，即在今日（21日）凌晨到酒店突擊搜查並尋回事主，同時拘捕胡女，亦檢獲5部手機、3部電腦、1張偽冒國際刑警證件及現金約1萬元，暫落案起訴胡女一宗串謀詐騙罪，將於周四（23日）在沙田裁判法院提堂。案件中事主無受傷，家人亦無金錢損失。

新界南總區重案組第一隊署理總督察周文軒表示，相信被捕人僅為詐騙集團前線成員，以前亦是電騙案受害人，經對方招攬後收取酬勞協助進行詐騙，而案件中因事主實質未有被限制活動，騙徒亦無派人看管她，故不涉非法禁錮等成分，相信事主因「較天真、較乖」而受騙並配合騙徒要求。