醫學組織稱「特別註冊」醫生存漏洞　倡若未完成5年公營服務須賠款受罰 (17:00)

香港醫務委員會執照醫生協會表示，昨晚獲邀與食衛局副局長徐德義及負責官員會面。該會認為，是次修例「存在漏洞」，因特別註冊醫生在培訓期間，了解香港考試模式及人事後，或輕易通過執業試，可提前「跳船」到私營市場，窒礙修例成效。該會建議參考新加坡，如有關醫生未能完成5年服務承諾，中途以其他形式或考試後離開，必須作出有阻嚇性的賠款或懲罰。

該會亦建議，當局應確保本地培訓及通過執業試的醫生，有優先選科和培訓權。特別註冊的醫生應在本地培訓醫生完成專科招聘後，才根據各學科實際缺乏的人手，每年定出配額進行招聘。

協會重申，醫委會執業試是最公平公正的引入醫生制度，惟考試因新型冠狀病毒疫情停辦近兩年，年底復考的臨牀考核部分，只有72個配額，令眾多考生需抽籤考試。該會質疑「政府一邊說不夠醫生，面對經正式考試來港的醫生卻多加阻撓」，是本末倒置。

協會理事王喬峯補充，局方稱會繼續聆聽各界聲音，指出引入海外醫生的質素由醫專把關，惟昨日會上未有醫專代表。