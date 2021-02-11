警方消防搗百萬元改裝貨櫃酒吧等8場所　拘145人 (15:19)

警方及消防行動中在元朗、大埔及邊境等地搗破共8個非法場所，包括1間無牌酒吧、4間非法賭檔及3個非法加油站，檢獲大量酒精、非法柴油及營運器材等總值68萬元的證物。被捕的145人包括84男61女，年齡介乎16至76歲，其中有3人持雙程證，另有14人懷疑有黑社會背景。被補者中有兩名16歲少女，均涉光顧無牌酒吧被捕，其中一人報稱學生，另一人報稱為兼職美容師。

警方稱，上月8日突擊搜查田心一個貨櫃，發現有黑幫集團以100萬元，把2個約20呎大貨櫃改裝合併成一個室內面積達800呎、可容納100人的無牌酒吧，並加裝音響、燈光、卡啦ok、高級沙發及吧台等，又安裝隔音棉，企圖令場所更加隱閉。警方隨即拘捕在場81人，包括2名職員，並以限聚令票控所有人。

助理消防區長特遣隊（反非法加油活動）招健鷹補充，行動亦搗破3個位於上水文錦渡的非法油站，檢獲3萬公升柴油及一批入油工具，市值30萬元，同時亦截查3架運送柴油的油缸車並拘捕6名涉案者。消防將考慮撒銷及沒收涉案油缸車的運送危險品牌照，並向法庭申請充供該批柴油。他提醒市民，非法油站消防安全無保證，一旦發生火警或會造成嚴重人命傷亡及財產損失。

另外，警方稱上月搗破4個非法賭檔共拘捕56人，檢獲現金、籌碼及賭具總值逾18萬元，已向所有被捕人發出限聚令告票或落案起訴，料總罰款額高達70萬元。