警方拘64歲小販　涉網上鼓吹企圖自殺者殺害政府及司法人員 (12:42)

網絡安全及科技罪案調查科（行動組）總督察鄭澤仁稱，警方日前發現有人在網上透露有自殺念頭，警方尋獲聲稱自殺者，該人無受傷、無生命危險，個案轉交社署跟進。警方同時發現有網民在相關帖文留言公開支持，並鼓吹對方於自殺同時，殺死政府官員及司法人員。

網罪科展開深入調查，昨日早上在粉嶺拘一名64歲男子，檢獲兩部手提電話，被捕人報稱小販，其網上留言使用「攬住一齊死」、「顯得想自殺嘅人有更高嘅價值」等字句。被捕者無同類前科，涉嫌干犯「煽惑他人有意圖而傷人」罪被扣留，警方行動仍繼續，不排除更多人被捕。

鄭澤仁稱，今次事件有人在關鍵時刻，鼓勵他人自殺的同時殺死其他人，罔顧他人生命，公然破壞社會安寧及秩序，是非常自私的行為；而不法分子意圖向秉行公義司法人員施加壓力或作不當影響，對於針對司法人員的不當行為，警方不會姑息。