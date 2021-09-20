新冠肺炎｜26校爆上呼吸道感染納強制檢測【附名單】 (21:29)

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人曾於9月7日至9月20日，身處任何下列指明地方逾兩小時，須於9月22日或之前接受強制檢測：

‧黃大仙彩雲邨甘霖樓地下天主教甘霖幼稚園

‧馬鞍山錦泰苑錦泰商場1樓 OT KG01室崇真會美善幼稚園（馬鞍山）

‧北角建華街30地下至2樓高主教書院幼稚園部

‧長沙灣發祥街55號長沙灣社區中心5樓香港保護兒童會長沙灣幼兒學校

‧荔枝角華荔邨賞荔樓7樓703室保良局譚華正夫人幼稚園

‧油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心6樓香港保護兒童會匯豐銀行慈善基金幼兒學校

‧將軍澳尚德邨尚禮樓（第6座）4樓平台A,B及C翼將軍澳循道衛理幼稚園

‧大埔富亨邨亨翠樓地下大埔循道衛理幼稚園

‧將軍澳裕明苑裕榮閣地下基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園

‧牛頭角彩霞邨彩星樓地下2及5室王石崇傑紀念中心

‧屯門青菱徑7號華興大廈地下C舖及1樓A、B、C、D室珈琳幼稚園（屯門分校）

‧鑽石山龍蟠街3號星河明居平台2樓鑽石山靈糧幼稚園

‧荃灣石圍角邨石翠樓地下14－17號中華基督教會福幼幼稚園╱幼兒中心

‧上水龍運街2號北區社區會堂6樓新界婦孺福利會上水幼兒學校

‧大埔富亨邨亨泰樓地下富亨浸信會呂郭碧鳳幼稚園

‧藍田康雅苑停車場頂樓基督教家庭服務中心德田幼稚園╱幼兒園

‧九龍塘又一村瑰麗路36號基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園

‧將軍澳康盛花園第5座地下及低層比華利中英文幼稚園╱比華利國際幼兒園

‧粉嶺景盛苑俊景閣B及C翼地下新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校

‧粉嶺聯捷街1號榮福中心商場2樓嘉寶中英文幼稚園（粉嶺）

‧沙田馬鞍山錦英苑香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園

任何曾於9月7日至9月20日，於下列學校就讀指明級別的學生及曾面授該級別的教師，須於9月22日或之前接受強制檢測：

‧沙田大圍積福街38號東華三院冼次雲小學（二年級）

‧石塘嘴山道88號聖公會聖彼得小學（三年級）

‧鑽石山斧山道171號真鐸學校（一年級）

‧九龍塘義德道23號畢架山小學（二年級）

‧屯門湖景邨湖暉街1號保良局梁周順琴小學（一年級）

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