患焦慮抑鬱症男電工認誤殺女友　疑因被罵「瘋子」起爭執犯案 (20:22)

被告林國榮（58歲），承認於2019年9月9日在屯門安定邨一單位內因嚴重疏忽而非法殺死蔣小英（42歲）。

案情指出，被告自妻子於2015年去世後，與兩名兒子居於屯門友愛邨一單位。而事主蔣小英生於內地，與首任丈夫離婚後，第二任丈夫其後因癌病逝世，居於屯門安定邨的她在2019年與被告相識並成為情侶。

案情指稱，被告於2019年5月起開始情緒低落及失眠等，並萌生自殺念頭，在6月進行心臟手術後，情緒變得不穩，遂到屯門醫院求醫，發現患有焦慮抑鬱症，同年8月3日至22日入住青山醫院，在9月9日即案發當天出院。同日早上事主因被告的情緒問題而欲分手，二人當天相約於事主住所見面，事主質問被告為何脾氣大變，其間起爭執，被告氣憤下從後箍着其頸，之後用眼罩蒙着她的雙眼、用被蓋着其身體，更用膠紙封其眼鼻口，及至事主停止掙扎。

案發翌日，事主僱主致電事主家人稱未見她上班，家人尋求被告協助，最終在事主住所內見到已死亡的事主躺在牀上，並發現桌上有一張由被告所寫、向身邊所有親友說「對不起」的紙條。被告於同月13日被捕。