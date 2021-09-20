筲箕灣明華大廈空置單位翻新作「暫租住屋」 房協周四起接受申請 (19:47)

筲箕灣明華大廈於60年代落成，現正展開重建工程，其中屬於第三期重建計劃，即明華大廈A至E座，預計將於2028年開始重建，房協目前已停止進行單位編配，並將其中的空置單位翻新用作「暫租住屋」。

房協表示，首批會先提供逾100個明華大廈「暫租住屋」單位。「暫租住屋」設有兩類單位，包括面積由172至312呎的2至3人單位，月租約1440至2700元不等；以及面積由344至484呎的4人單位，月租約2100至3300元不等；有關租金已包括差餉。

房協表示，明華大廈「暫租住屋」只接受2至4人家庭申請，其輪候房委會公屋申請需為3年或以上，並且在港並無擁有住宅物業。房協將於10月下旬進行電腦抽籤，以決定申請人優先次序，再按合資格申請人的「優先次序號碼」及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序；首批成功申請家庭預計可於今年第四季入伙。房協稱，申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄機會或沒有出席編配單位程序，其申請將被取消。