理大助理教授涉擅改競爭者研究項目　教資會主任：無釀經濟損失但或違學術誠信 (18:18)

理工大學應用物理系助理教授馮建雄，涉於2017年10月申請研究資助期間，擅自將研究資助局的帳戶升級至系統帳戶，以窺探競爭者的研究計劃。他被控4項不誠實地獲益而取用電腦罪，今（20日）於九龍塘裁判法院受審。控方甫開庭時稱，辯方的抗辯方向是被告好奇下登入涉事網站，僅快速瀏覽就登出，但控方強調，證供顯示疑犯閱讀和修改多人的研究項目。

時任大學教育資助委員會高級研究主任彭藝光供稱，教資會轄下的研究資助局每年邀請大學教員提交個人研究計劃，一旦申請成功，教員可獲10萬至200萬元不等的資助。他稱於2018年2月收到下屬匯報，表示計劃的電腦系統出現異常，多達20個研究項目遭非法改動，包括被人修改研究範疇、刪去標題的英文字母等。

彭藝光指出，只有工作人員及評審小組擁有系統帳戶，有權修改已遞交的研究計劃，因此質疑有人未獲授權，擅自更改他人的研究項目。經調查後，他發現有3個IP地址上網更改研究，涉及5個未獲授權的帳戶，他遂凍結相關帳戶，並向警方報案。

彭藝光在辯方盤問下表示，涉事的研究內容只是被人輕微改動，沒有對教資會造成經濟損失，「唔係畀人偷嘢，但（學者）名聲上有無損失我唔知」。他舉例指出，一個醫學相關的研究計劃被改為植物科學的範疇，或影響項目評分，而且一般而言，如果有教員窺探別人的研究計劃，屬違反學術誠信。聆訊明（21日）續。