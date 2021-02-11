賢學思政3成員涉煽動顛覆國家政權被捕　警：街站網上宣揚分裂國家　將查資金來源 (16:45)

警方今早搜查賢學思政會址及倉庫，檢獲一些開街站時所用物資、刊物、傳單等，並檢獲電腦，以及一批送往懲教署給在囚者使用的日用品。李桂華表示，該組織去年5月成立，共擺放41次街站，涉嫌在《港區國安法》成立後，仍透過社交網站及擺放街站，宣揚煽動仇恨政府、不服從政府、顛覆國家政權及分裂國家的言論。

李桂華：賢學思政籲勿用安心出行 稱下場抗爭或是戰爭倡習武

李桂華列舉多個賢學思政過往言論的例子，包括在新型冠狀病毒疫情之初呼籲人不要使用「安心出行」，並呼籲人填寫假資料以破壞有關制度；稱「光復香港時代革命」不僅是口號，而是民族信念；又說下一場抗爭可能是一場戰爭或革命，呼籲人要裝備好心態及技能，包括建議人習武，以全民勇武抗爭，並指抗爭要對準港共政權及中共政權。

李桂華表示，近日賢學思政的行動「變本加厲」，包括在旺角設立一個中心，為追隨者提供「聚腳點」，又在該處進行小買賣及展覽，吸引一些「志同道合」的人，從而提供機會灌輸他們該組織的意念，增加影響力，並透過向有相同意念的在囚者提供物資，以招攬追隨者。