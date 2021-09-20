港大生容頌禧涉宣揚恐怖主義准保釋　官：被告重犯或潛逃風險不高 (16:14)

代表律政司的署理副刑事檢控專員周天行陳辭稱，被告容頌禧（19歲）形容梁健輝及被共產黨視作恐怖分子的人是「英雄」，容頌禧表示梁健輝的行為呈現人性美好，因此他不只是純粹出席會議和投票。

周天行續指出，容頌禧早於去年底在港大學生會評議會會議上，已表達對參與政治的熱忱、其屬於本土派及主張「反抗（resistance）」。該會議在社交網站發布，周天行指出4名被告獲得關注及外界支持，容頌禧有潛逃及不依期歸押的風險，有機會「重犯」，故反對他保釋。

代表容頌禧的資深大律師潘熙表示，容頌禧來自普通家庭，只持特區護照，並無海外居留權；他的父母分別任職教師和社工逾30年，他則就讀文學院二年級。潘熙指出，容頌禧並非港大學生會的幹事，他議案撤回後已即時辭去文學院學生會代表的職務。潘熙稱，容頌禧的學業成績優異，港大教授亦證實他獲准保釋後，可重返校園。