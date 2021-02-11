聽障男生襲警罪成上訴得直發還重審　官：控辯原審官「全世界都犯錯」致未獲公平審訊 (15:40)

20歲聽障男生被指於前年9月15日在港鐵銅鑼灣站外，搶去警員的胡椒噴霧，雙雙倒地致警員受傷。去年他被裁定襲警罪成判入更生中心，他不服定罪及刑期向高等法院提出上訴。法官張慧玲今（20日）聽畢陳辭後，表示聽障上訴人或未能完全跟上當時審訊的內容，口供詞不達意，控辯雙方及原審裁判官鄭紀航均出錯，基於上訴人未獲公平審訊，裁定他上訴得直，撤銷其定罪及判刑，惟案情嚴重不能不了了之，下令案件須重審。另被告的訟費申請獲批。

上訴人為羅鎮傑（20歲）。今有法庭傳譯員在旁覆述庭上內容，翻譯員亦戴上可看到嘴型的透明口罩，方便讀唇。

法官張慧玲指出，上訴人在特別事項中自辯稱，聽到有人在耳邊說「道歉」後，便說「一時衝動，阿sir對唔住，畀次機會我」，原審裁判官鄭紀航或聽不清，問辯方大律師麥雅媛是否「一時衝動『打警察』」，辯方確認。惟從上文下理可見，上訴人從無表示『打警察』，而是他被噴胡椒噴霧及扯走助聽器後聽不清，被警員問及「你係咪話你打差人？」才稱「係」，辯方沒有澄清，令裁判官誤會。

張官續稱，上訴人不自辯，辯方便請法庭接納上訴人在交替程序中所作之證供，法庭予以接納，控方亦未有阻止，惟此屬法律上的錯誤，「官犯錯，主控又犯，全世界都犯錯」。張官又指出，上訴人戴上助聽器及聽翻譯的耳機後或更干擾，加上當時未能讀唇，他一直堅持沒有襲警，最後一下子同意全部控方案情，理應考慮他有否聽錯，認為重審是最公平的做法。

上訴方望法庭考慮上訴人已經歷一次審訊，並服刑7周，頒令不需重審；律政司稱更生中心有別於監禁式刑罰，支持重審。