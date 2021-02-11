涉收400萬元建室內樓梯貨不對辦　裝修公司董事遭海關拘捕 (14:17)

涉案男董事逾兩年前收取事主約2000萬元裝修費，為其位於九龍塘牛津道一間獨立屋裝修，其中逾400萬元屬樓梯裝修費。事主要求建造一條較時尚並使用玻璃的樓梯，男董事清楚知道原設計已獲政府部門批准，但向事主訛稱設計不獲政府批准。

男董事之後建議向事主建議建造一條普通、用料及設計較差的樓梯，與原設計有重大差異，並聲稱該設計已獲政府批准。工程最終因雙方意見不合拖延逾兩年，屋內其他工程亦仍未完工。該名男董事至近期再訛稱已向政府部門提交完工申請，事主認為樓梯貨不對辦，遂向海關求助。

海關不良營商手法調查課第一組指揮官楊郁文表示，經深入調查及仔細研究10多份工程合約後，發現涉案男董事無意圖提供顧客要求的設計，原本設計不獲批、已向政府提交完工申請等說法均是虛假聲明，故上門拘捕男董事，並檢獲電腦及合約文件等證物，事主因被捕人的虛假聲明而令裝修開支增加。

楊郁文提醒，因裝修工程工序繁複、工期一般較長，普通市民一般不熟悉行內術語，故簽訂工程合約時要小心查閱，如訂明用料、設計要求等。