民主派初選47人案｜譚凱邦被拒保釋　官稱譚凱邦表明盡力抗爭、清算警員　不信不再犯國安法 (13:36)

47名民主派涉「35+」初選案，被控串謀顛覆國家政權罪，被告之一的荃灣前區議員譚凱邦上月向高等法院申請保釋被拒。國安法指定法官、高院法官杜麗冰今（20日）頒下判辭，表示譚凱邦直言「會用盡一切方法抗爭」，以及「以最快速度清算」與港人對抗的前警員，是強調反對國安法及仇視警方。杜官不相信譚凱邦不會繼續干犯危害國家安全的罪行。

代表譚凱邦的大律師馬維騉早前陳辭，指出雖然譚凱邦（41歲）所屬的新民主同盟參與聯署「墨落無悔 堅定抗爭」，但他個人並無簽署聲明書，與其他被告不同，尤其是獲保釋的鄒家成。馬大狀稱，譚凱邦在初選落敗，證明他的政治影響力不大，已婚的他現放棄從政，一心想陪伴家人和朋友，此外譚凱邦因口腔內舌底的腫囊，需求醫治療。馬大狀稱，譚凱邦主要關注環保議題，多年來和政府部門合作。

律政司一方則指出，譚凱邦不但表示支持串謀計劃，更同意否決財政預算案以「清算所有前黑警的立法會保安」，作出報復。惟杜官認為譚凱邦的意思不僅如馬大狀所說是要求問責，譚凱邦於facebook上直言「會用盡一切方法抗爭」，他多次強調反對國安法及仇視警方，且立場堅定。

律政司一方引述，譚凱邦曾呼籲國際制裁港府官員及高級警員，國安法公布實施後，譚凱邦的態度依然強硬，故認為他若獲准保釋外出，會繼續違反國安法。馬大狀回應，譚凱邦已關閉facebook帳號，他是在國安法實施前呼籲制裁，他亦承諾退出政壇。