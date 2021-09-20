小學自行分配學位今起接受申請　家長稱擔心國安教育　先入讀再了解 (13:00)

今早11時約20名家長到瑪利諾修院學校（小學部）交表。家長周先生稱，按計分辦法準則，「手上沒太多分」，同時報了4至5間私立或直資學校。對於《港區國安法》實施後，學校須展開國安教育，他形容「很麻煩」，稱法例仍很新，有點擔心，即使不太喜歡，仍要面對相關內容，「小朋友仲好細，講幾多佢聽幾多，我們會尊重學校所教」，他亦會在家對女兒加以解說。面對移民潮，他說由於女兒年幼，暫沒考慮移民，但仍會看情況而定。

家長鄧小姐說女兒手持15分，同時已報約10間私立、直資學校，「因為移民潮，覺得（女兒）總會有書讀。」她說，暫時會安排女兒留港讀書，未來考慮讓她到海外升學，「想佢見吓個世界」；又認為國安教育等課程有很多不確定因素，主張先入讀再了解。

另外，今早8時許有家長在喇沙小學外排隊等候交表。操普通話的張小姐說，欣賞喇沙的校風很好，加上家住附近所以選擇報讀。她說其子手握10分，相信今年適齡學童減少，可增入讀機會，但亦報讀兩所直資、私立小學。她又說，平日兒子沒報讀補習班，希望他透過日常遊戲學習。

育有兩子的包小姐說，大兒子去年就讀中華基督教會基慧小學（馬灣），本學年插班入讀喇沙小學三年級，所以預料弟弟將成為喇沙小學必收的「世襲生」，不會前往原本報讀的兩間直資和私立學校面試。她稱月花近萬元為兩子報讀圍棋、劍擊等興趣班。