選委會選舉｜選委會界別分組選舉當選名單 (09:41)

●建築、測量、都市規劃及園境界

劉文君、黃浩明、呂浩源、陳澤華、林雲峯、陳旭明、何力治、何鉅業、黎定國、呂慶耀、黎漢群、盧鎮威、賴旭輝、林力山、周偉強

●保險界：

陳照男、潘榮輝、許金桂、詹美清、管胡金愛、黃漢興、黃貴泉、陳炎光、馮偉昌、徐志堅、劉少文、鄧子平、陳沛良、鄭國屏、張健強、譚國榮、伍榮發

●商界（第三）：

沈華、游偉光、連少冬、黃火欽、譚岳衡、郭珮芳、朱立偉、辛聰金、李浩然、趙珺、姚來文、趙爽、郭彥麗、莊惠明、王磊、吳楚珠、劉崧

●法律界：

許文傑、梁定邦、范凱傑、胡振輝、鄭程、盧懿杏、湯家驊、藍德業、劉漢銓、麥慶歡、彭韻僖、李連君、蔣瑞福、何淑瑛、蕭詠儀

●中醫界：

呂愛平、楊卓明、張群湘、陳永光、何國偉、盧鼎儒、王冠明、曾超慶、繆江霞、黃傑、黃賢樟、彭祥喜、張煒生、朱恩、馮玖

●科技創新界：

錢國強、鄭振華、盧煜明、于常海、吳自豪、孫東、鍾國輝、鄭松岩、李帆風、朱嘉盈、冼漢廸、徐海山、邱達根、任景信

●醫學及衛生服務界：

梁世民、張佩華、林哲玄、張漢明、梁禮賢、吳鳳亮、龐愛蘭、黃柏良、蘇潔瑩、盧寵茂、郭寶賢、徐錫漢、張旭紅、李夏茵

●社會福利界：

狄志遠、郁德芬、黃一峰、葉振都、朱麗玲、余秀珠、文孔義、楊羅觀翠、陳晴、李漢祥、夏中建、黃萬成

●金融服務界：

伍子權、黃仲文、鄧聲興、李耀新、詹劍崙、李彤、熊力頲、楊玳詩、孫劍峰、蔡思聰、李細燕、陳銘潤、林向紅、李惟宏、戴志強、張德熙

●教育界：

莫仲輝、梁永鴻、何漢權、邱少雄、方仲倫、廖鳳香、潘淑嫻、蘇炳輝、張勇邦、林翠玲、孔美琪、招祥麒、黃錦良

●港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表：

譚肇卓、陳麗芳、潘國華、洪錦鉉、李德康、李清霞、呂曉東、李碧儀、鍾港武、洪超群、張培剛、顏汶羽、吳寶強、陳燦標、林梓鴻、黃才立、簡銘東、葉傲冬、曾鳳珠、楊嘉成、王子成、簡志豪、張志聰、李漢雄、劉珮珊、陳郁傑、黎榮浩、劉偉光、梁文廣、李少榕、陳國偉、鄭強峰、袁國強、鍾澤暉、梁思韻、陳東、曾耀棠、姚逸華、呂鴻賓、林佑碧、黃頌良、朱浴龍、陳南坡、張琪騰、林煒橋、張姚彬、劉慶揚、程莉元、呂東孩、朱立威、李莉、孔昭華、羅詠詩、周超常、邱松慶、林峰、趙鳳儀、林永祥、何顯明、陳家珮、黃達東、梁鉅海、鄭承峰、陳美燕、劉佩玉、林玉珍、鄧小梅、鍾子權、雷啟蓮、陳欣耀、郭耀偉、陳華裕、梁騰丰、梁國鴻、李鎮強、賴榮春

●勞工界：

馮鈺鋒、楊連碧、程岸麗、江惠周、范強、陳文慧、許培婷、李永富、李秀琼、林天賦、楊榮輝、張凱榮、王國強、鄭秀娟、馬志成、陳兆華、謝愛紅、黃平、李達偉、王宏業、唐賡堯、謝宏儒、李廣宇、湯仲敏、葉偉明、王吉顯、李子健、吳智敏、胡明峰、魯志薪、林冠良、張桂英、曾志文、謝景華、麥少芬、朱育青、陳鄧源、林錦儀、李方冲、陳萬聯應、梁頌恩、丘燿誠、葉柳青、譚金蓮、儲漢松、蘇栢燦、譚志聰、王麗萍、孔繼明、李煒敏、吳慧儀、馬光如、雷潔嫻、郭慶桓、楊開強、林志挺、周小松、蔡宗建、張錦靈、林偉江

●新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表：

邱玉麟、莊元苳、鄭彥鈞、莊健成、鄧開荣、姚國威、陳灶良、文嘉豪、劉志成、馬淑燕、吳育智、鄺月心、呂堅、陳藹怡、凌偉漢、陳偉趯、徐帆、黃碧嬌、劉舜婷、林宇星、葉文斌、區子安、文裕明、盧婉婷、李洪森、曾國家、林港坤、陳國旗、姚銘、賴心、陳笑權、蕭浪鳴、張展鵬、葛兆源、胡綽謙、簡兆祺、蒙建強、華美玲、歐志輝、温和達、羅少傑、宋嘉桓、温啟明、高維基、陳嘉輝、朱浩賢、姚嘉俊、李世榮、湛家雄、梁昌明、鄭臨、古揚邦、王舜義、陳文洲、劉興華、吳超洪、鄧焯謙、李冠華、張彥南、李家良、龍瑞卿、梁嘉銘、李聖潑、鄧鎔耀、招文亮、林楚昭、王惠成、吳毅榮、潘國山、葉長春、祁麗媚、甘文鋒、傅曉琳、陶錫源、吳仕福、陳有海、潘志成、邱帶娣、郭晋昇、巫成鋒

此外，有23個界別分組毋須進行投票，共有603人自動當選選委，名單可參閱政府新聞公報。

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