選委會選舉｜中醫界選民：選舉競爭微難覓合適選委　馬恩國：法律界改團體票擴選民基礎 (11:47)

警方稱已部署至少5000至6000警力。今早會展中央票站外有特務警察駐守，會展一帶警力亦明顯加強，有軍裝及便裝警員巡邏。

中醫界由16名候選人爭逐15席，選民劉先生說，候選人數目少，較難作出選擇，會按與候選人的相熟程度、有否討論過政綱等作決定。他亦稱選民人數「少咗好多好多，係咁篩」，至於選民數目會否影響選舉的代表性，他則認為要視乎當選委員日後的表現；港九分區會、滅罪會、防火會有78人爭逐76席，選民朱先生認為，界別首次被納入選委會，故較少人參選，冀日後能擴大選民基礎，接觸更多巿民，增加選舉的代表性。

法律界則由執業大律師及事務律師等個人票，改為團體票，選民馬恩國認為，團體票能涵蓋「師爺」等過往沒個人票的法律界人士，代表更多聲音。他續稱，法律界候選人有民主派，認為並非「清一色的選舉」，冀選出專業、為政府提供「有建設性意見」的選委。

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