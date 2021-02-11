選委會選舉｜票箱運至會展點票中心　截至下午5時投票率86.38%【不斷更新】 (19:33)

【19:33】選舉委員會界別分組選舉投票晚上6時結束。晚上7時許，投票箱運送至灣仔會展點票中心。

【17:33】截至下午5時的投票率為86.38%，其中建築、測量、都市規劃及園境界及法律界，累積投票率均達100%。

【17:03】截至下午4時的投票率為80.51%，其中法律界累積投票率達100%。

【15:22】截至下午3時的投票率為73.51%，其中商界（第三）（97.85%）、法律界（96.67%）、科技創新界（94.44%）、中醫界（92.16%）及勞工界（90.91%）已錄得逾九成累積投票率。

【14:41】截至下午2時的投票率為66.09%，其中商界（第三）的累積投票率達97.85%、法律界96.67%。

【13:49】截至下午1時的投票率為57.17%，其中商界（第三）的累積投票率達95.7%。

【12:45】截至中午12時的投票率為45.92%，其中商界（第三）（81.72%）、法律界（73.33%）及勞工界（71.01%）的投票率已逾七成。

【11:45】截至上午11時的投票率為29.66%，其中商界（第三）（61.29%）、法律界（56.67%）及勞工界（56.02%）的投票率已逾五成。

【11:00】截至上午10時的投票率為14.37%，其中法律界（26.67%）、商界（第三）（27.96%）及勞工界（29.73%）的投票率超過26%。

選委會選舉 相關報道：

林鄭月娥：選委會選舉落實「愛國者治港」 會面韓正無提連任

知多啲｜近5000投票人選364席位 首設「關愛隊」