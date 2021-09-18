英格蘭10月4日起改防疫制度　港人入境或須隔離10日 (20:24)

香港現時屬綠色名單，即從香港入境英格蘭的所有人，抵步後毋須隔離，但修改制度後，未完成接種疫苗的港人，抵英後要自我隔離10日。不過，參考英國政府最新公布，完成接種疫苗獲豁免隔離的名單，並未包括香港，港人縱使已完成接種疫苗，或仍要接受隔離。

而參考英國政府最新公布的資料，只承認英、美、歐洲批准的疫苗計劃，以及日韓、台灣、馬來西亞、澳洲等17個國家的阿斯利康、復必泰及莫德納疫苗，並要提供相關衛生部門證明，未有提及在香港接種復必泰是否符合完成接種疫苗的規定。

英識教育創辦人陳思銘表示，修改制度後，對香港學生赴英有一定影響，例如當地學校需為學生安排隔離地點，學生也要提早出發日期。但他說，英國過往曾要求來自香港的入境者隔離，學校已有相關經驗。至於現時在英國讀書的香港學生，陳思銘稱，若港英的防疫措施維持不變，留學生一來一回需隔離共31日，他相信留學生放假未必選擇返港。