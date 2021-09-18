患肌肉萎縮症10歲童將進行脊柱手術　最愛曼聯母盼C朗親自鼓勵 (19:52)

吉吉母親吳太對本報稱，吉吉半歲開始大病，其後確診SMA第一型，頸部乏力，不能轉身。目前他只可坐輪椅，需戴呼吸機及以胃造口進食。今年初他覆診，發現脊椎病情惡化，「屈曲到80幾度」，有一邊甚至壓住肺部。吳太解釋，由於吉吉肺部已較弱，做手術須全身麻醉，風險甚高。

吉吉行動不便，看電視成爲主要娛樂，自小學一年級便熱愛看足球卡通片，「我哋畀佢睇《足球小將》，睇完卡通片，可能睇電視、體育消息報道足球，佢好鍾意睇，見到入波會哎呀咁叫」。吳太說，吉吉很想踢波，「雖然知道無可能，但我哋會鼓勵佢。佢有問我幾時行到，行到可唔可以踢波，我哋會畀希望佢」。

上月中，吳太爲鼓勵吉吉，找朋友寫信給曼聯，盼得到曼聯及C朗拿度鼓勵，在吉吉手術前給他驚喜，最終獲曼聯領隊蘇斯克查電郵回覆，文中稱知道吉吉有病很傷心，希望吉吉及家人加油，一切順利。

吳太再在Instagram及YouTube等發布吉吉的影片，盼C朗拿度親自鼓勵吉吉，「知道係奢望，我有同吉吉講，C朗followers有3.4億啊！不過作爲媽媽好想嘗試，希望帶來希望。估唔到最後有咁多人一齊tag，我哋已經好感動！」