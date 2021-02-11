選委會選舉明4800人可投票　蕭澤頤︰部署逾5000警確保選舉安全 (12:25)

中央修改選舉制度後首個選舉委員會選舉將在明日（19日）投票，可以投票的選民有約4800人。警務處長蕭澤頤今（18日）出席香港警察學院結業會操後稱，明日將部署5000至6000警力參與全日行動，包括在票站一帶等高危地方高姿態巡邏，並調派便裝警員搜查可疑者，確保選舉在公平公正、安全的環境下進行，以免「有人借此機會破壞選舉」。他又稱，暫時未收到情報有人想影響選舉，但呼籲市民若有任何消息盡快通知警方，並強調警方每日在線上線下留意有否違法行為，一旦發現會果斷執法。
支聯會按警要求移除電子平台資料
蕭澤頤：若公開涉國安法警方信件或違法
另外，支聯會日前按警方要求移除指定的電子平台資料，蕭澤頤稱，支聯會不應公開涉及《港區國安法》的警方信件，否則或違法。對於支聯會拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，蕭澤頤指出，是根據法例要求相關團體遞交資料，不遵從已是違法行為，「如果仲要公然去警察總部做抗爭騷」，唯一可能性是警方以「更嚴重罪行將佢哋繩之於法」。蕭澤頤強調，他們一直依法辦事，是「陽光下執法」。
被問及會否調查職工盟及記協等組織，蕭澤頤表示，任何團體若有違法行為，當局必定會追究，至於相關團體是否有違法，他們「應心中有數，心知肚明」，若有違法，應深知警方隨時「會搵佢」。