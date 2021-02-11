選委會選舉明4800人可投票　蕭澤頤︰部署逾5000警確保選舉安全 (12:25)

支聯會按警要求移除電子平台資料

蕭澤頤：若公開涉國安法警方信件或違法

另外，支聯會日前按警方要求移除指定的電子平台資料，蕭澤頤稱，支聯會不應公開涉及《港區國安法》的警方信件，否則或違法。對於支聯會拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，蕭澤頤指出，是根據法例要求相關團體遞交資料，不遵從已是違法行為，「如果仲要公然去警察總部做抗爭騷」，唯一可能性是警方以「更嚴重罪行將佢哋繩之於法」。蕭澤頤強調，他們一直依法辦事，是「陽光下執法」。

被問及會否調查職工盟及記協等組織，蕭澤頤表示，任何團體若有違法行為，當局必定會追究，至於相關團體是否有違法，他們「應心中有數，心知肚明」，若有違法，應深知警方隨時「會搵佢」。