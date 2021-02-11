竹篙灣外傭檢疫單位停預約　羅致光稱檢視流程　每日50名額「短期內不改」 (11:55)

羅致光稱，知道外傭中介及個別聘請外傭的家庭，在電腦前「搶位」預約竹篙灣外傭檢疫單位壓力大，因外傭來港流程多，包括進行新冠病毒檢測、取打疫苗證明、安排交通、簽證、訂酒店等，「自己想像我係佢哋都會發噩夢」。

羅致光認為，政府是次開放竹篙灣作外傭檢疫設施，如同開辦一間大型檢疫酒店，挑戰相當大。他強調在讓外傭來港的同時，要平衡「外防輸入」，指出菲律賓疫情仍然處於高峰，8月3日至9月7日有7%抵港菲傭確診，故竹篙灣外傭檢疫設施每日50個名額的安排「短期內不會改」，否則憂有大量人在抵港時確診，觸發航班熔斷機制，屆時反而無外傭能來港。他又表示，政府仍然與最少兩間酒店磋商作為外傭指定檢疫酒店，惟仍須考慮酒店的使用率、價格，以及是否符合通風等檢疫安排的條件。

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