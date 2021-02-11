警：黃照達六格漫畫抹黑詆譭少年警訊　黃照達致歉：點名提少年警訊欠公道 (23:47)

有關漫畫內容，兩名學生討論參加課外活動，其中一人表示參加校園記者，對方問他「係咪畀人招攬入會……諗住可以扮記者為所欲為」，參加校園記者的學生反問對方：「你呢啲假新聞邊度聽番嚟」，對方稱是從少年警訊的朋友傳出。

警方在信件中批評黃照達身為大學教員，理應肩負求真精神，對他借用報章平台作無事實根據的指控，抹黑並詆譭少年警訊會員，警方深感遺憾，要求黃照達在報章欄目澄清。

黃照達回應本報查詢表示，畫政治漫畫十多年，首次收到警方投訴，他稱政治漫畫本身是諷刺時弊，而不是評論，今次作品是為回應近日保安局長鄧炳強對記協的指控，特別提到校園記者，故以學校為背景，「當然會有少少諷刺、搞笑」。但他說，以往作品不會提及全名，有較多暗示，認為是次在作品點名提及少年警訊，亦有欠公道，對此表示歉意，他稱一直很尊敬少年警訊。

黃照達道歉全文：

對於警方對本人於明報2021年9月17日「嘰嘰格格」漫畫的投訴和指控，本人有以下回應：

9月17日的作品以近期警方對記協的一些指控為題，因事件涉及校園記者，故純粹希望以校園的情景，「校園記者」和「少年警訊」的身份（分）來代表雙方，以諷刺手法帶出彼此的矛盾。本人對少年警訊過去在社會的貢獻表示尊重，亦無意貶損其地位。作品以「少年警訊」作比喻確實有欠公道，為此本人表示歉意。