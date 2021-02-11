新冠肺炎｜8地點涉確診個案納強制檢測　12校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (22:16)

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於9月19日或之前接受強制檢測：

涉及L452R變種病毒株輸入個案曾到訪的地方

‧半山區地利根德里12號譽皇居（8月25日至9月17日逗留逾兩小時）

‧九龍油尖旺柯士甸道西1號環球貿易廣場15樓1506A室 Schindler Management AsiaPacific（8月25日至31日逗留逾一小時）

‧九龍尖沙嘴柯士甸道西1號圓方2樓2103-05號舖 Obihiro Hageten（8月27日上午11時至下午4時）

非本地確診個案曾到訪的地方

‧半山區列提頓道7號（8月8日至9月17日逗留逾兩小時）

‧中環荷李活道32號建業榮基中心18樓 BTIG Hong Kong Limited（8月8日至8月19日逗留逾一小時）

‧大潭大潭道28號 The American Club（8月14日上午8時至下午1時）

‧灣仔月街1-3號地下B舖 Brass Spoon（8月14日下午2時至7時）

‧香港國際機場一號客運大樓5樓5T150號舖 Wolfgang Puck Kitchen（8月19日下午3時至8時）

任何人於9月4日至17日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於9月19日或之前接受強制檢測：

涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

‧屯門景峰徑2號景峰花園第1及2座地下美樂中英文幼稚園/幼兒園（景峰花園分校）

‧屯門山景邨第一期社區會堂側仁濟醫院山景幼稚園/幼兒中心

‧半山區般咸道光景臺3-6號G及LG層聖嘉勒小學（幼稚園部）

‧香港仔田灣邨田健樓地下1-10室東華三院田灣（一九九六至一九九七總理）幼稚園

‧將軍澳貿泰路8號茵怡花園第7座平台1樓基督教宣道會茵怡幼稚園

‧屯門友愛邨愛暉樓地下仁濟醫院友愛幼稚園/幼兒中心

‧九龍馬頭涌福祥街3號香港培道小學（幼稚園）

‧將軍澳常寧路第37區天主教聖安德肋幼稚園

‧元朗安寧路59號地下至3樓珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園（裕豐大廈）

‧荃灣海濱花園平台C（第9至12座）P層幼稚園香港靈糧堂荃灣幼稚園

‧九龍又一村石竹路2A號九龍禮賢學校（幼稚園部）

9月4日至17日就讀以下學校一年級的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於9月19日或之前接受強制檢測：

‧北區打鼓嶺週田村打鼓嶺嶺英公立學校

其他較早到期的強制檢測公告

新冠肺炎 相關報道：

港增3輸入確診來自卡塔爾德國阿聯酋 均已接種兩劑疫苗帶L452R變種