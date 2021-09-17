迷你倉大火死因庭｜消防隊目晚上接報張耀升失蹤　35分鐘後尋回 (20:09)

胡偉傑當年6月21日中午隨消防區長黃振業抵達現場，胡偉傑其後接替消防總隊目在2樓3號梯的入口指揮站工作，負責檢查消防員的裝備，以及記錄姓名縮寫和標籤等資料。直至晚上10時，他共管理44支煙帽隊進出火場，惟張耀升並沒有經他的指揮站進入火場。

胡偉傑憶述，約晚上7時18分，現場情況變得緊張，署理高級消防區長翁錦雄短時間內指派數隊煙帽隊進火場，一度由上司直接指揮煙帽隊工作，後備煙帽隊伍亦曾出現人手短缺，其後獲迅速增援。

約7時40分，胡偉傑從助理消防區長趙錫坤得知有同僚失去聯絡，並於35分鐘後，獲知已尋回失蹤的高級消防隊長張耀升。約11時半，黃振業指示胡偉傑，將已死亡的張耀升的呼吸器、氧氣樽連同面罩，運送到位於黃大仙的九龍呼吸器室。胡偉傑稱，消防一般會在警方在場時才詳細檢查涉及死因研訊的物品。

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