迷你倉大火死因庭｜消防隊目晚上接報張耀升失蹤　35分鐘後尋回 (20:09)

九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩名消防員殉職，死因庭今（17日）踏入第12日聆訊，時任駐九龍呼吸器室的消防隊目胡偉傑供稱，當日晚上7時40分，他從消防區長得悉有同僚失去聯絡，遂啟動緊急應變程序「Mayday」。35分鐘後，胡偉傑獲悉已尋回失蹤的高級消防隊長張耀升，即其中一名殉職消防員。
胡偉傑當年6月21日中午隨消防區長黃振業抵達現場，胡偉傑其後接替消防總隊目在2樓3號梯的入口指揮站工作，負責檢查消防員的裝備，以及記錄姓名縮寫和標籤等資料。直至晚上10時，他共管理44支煙帽隊進出火場，惟張耀升並沒有經他的指揮站進入火場。
胡偉傑憶述，約晚上7時18分，現場情況變得緊張，署理高級消防區長翁錦雄短時間內指派數隊煙帽隊進火場，一度由上司直接指揮煙帽隊工作，後備煙帽隊伍亦曾出現人手短缺，其後獲迅速增援。
約7時40分，胡偉傑從助理消防區長趙錫坤得知有同僚失去聯絡，並於35分鐘後，獲知已尋回失蹤的高級消防隊長張耀升。約11時半，黃振業指示胡偉傑，將已死亡的張耀升的呼吸器、氧氣樽連同面罩，運送到位於黃大仙的九龍呼吸器室。胡偉傑稱，消防一般會在警方在場時才詳細檢查涉及死因研訊的物品。
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