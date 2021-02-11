兩男女認非法集結管彈射器　辯方求情男學生患讀寫障礙、做義工逾1000小時 (19:37)

被告李茵豪（18歲）及黃芷欣（24歲），承認於前年8月11日，於深水埗欽州街西九龍中心外參與非法集結，另分別承認管有一個彈射器、243枚彈珠及激光筆。二人原被控的管有物品意圖摧毁或損壞財產罪則獲撤控。餘下一名16歲邱姓學生否認參與非法集結罪，排期於12月15日開審。

辯方求情稱，李茵豪至今服務社會逾1000小時，獲社署頒發銀獎證書，他自小患有讀寫障礙，但在朋友協助下撰寫求情信明言已有悔意，並立志成為救護員。黃芷欣的父母均帶病在身，其僱主寫信讚揚她工作有熱誠，望法庭考慮二人的良好品格及初犯而輕判。

案情指出，案發當日下午3時許，逾300人在西九龍中心外聚集堵路、拆毁鐵欄、向警方照射激光等，警方4次警告無效後施放催淚彈及驅散。有警員見到李茵豪右手舉起彈射器，遂上前制服他，其後在他前褲袋及背包內搜出共243枚彈珠。黃芷欣逃跑不果被制服，被搜出身上有一支黑色激光筆。