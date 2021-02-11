醫管局員工陣線被指不符《職工會條例》　今提交書面回應不涉會員資料　代理主席：對指控表示強烈反對 (17:57)

陳國誠指出，工會向當局遞交的回應，包括工會活動均依據會章規範和以合法方式進行，罷工等行動是爭取合理權益，應受國際條約和《基本法》保障；該會的評論、倡議和行動是建基於數據、科學和專業的判斷。他又說，該會最關切的議題是市民的性命與健康，關乎性命和人道災難事件是正常的工會活動。

被問陣線會否考慮解散，陳國誠說該會將繼續努力做好維繫會員工作，又感謝會員與同行，說「希望大家未來可繼續做好連結身邊人的工作，繼續一起好好走下去，大家保重」。至於會否預期陣線可能解散或被逼解散，陳國誠稱所有可能性都存在。對有否工會委員請辭，他回應此屬工會內部事宜，無進一步消息可公布。他稱該會交回應後，下一步要看局方如何處理，未獲通知何時會獲當局進一步回應。

陳國誠表示，陣線成立至今一直建基於專業知識，在新型冠狀病毒疫情下道出真相，保障會員的工作環境、安全，該會的專業知識令其更有責任道出真相，「因為我們是充滿謊言時代的見證者」，又稱道出真相亦應是每個人的基本權利和應恪守的原則。

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